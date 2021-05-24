Как обезопасить детей в интернете

- А что вы хотели? - комментирует ситуацию популярный тиктокер с 16-миллионной аудиторией Дмитрий Лян. - Вы, взрослые, его растиражировали, а дети не могут фильтровать: "Это хорошо", "Это плохо", "Он в "ящике"?", "Это круто". И в таком подходе виноваты не девочки-подростки, а мы, взрослые.

С Ляном согласна детский психолог из Новосибирска, мать 17 приемных детей Валентина Красникова.

- У ребенка нет опыта последствий, - говорит она. - Мы пустили детей в соцсети, которые им противопоказаны до 16 лет. И говорим: "Аборт - это плохо". А дядя через сеть просит: "Девочка, скинь интим. Я тебе 3000 переведу". Кого она послушает? Чтобы она нас послушала, надо не догмы повторять, а переформатировать соцсети - с деструктивного контента на позитивный, а параллельно переформатировать понятие социального успеха. Да, Гагарин, - это вечные ценности, но только их мало. Детям нужен живой пример. Для них живая икона - Оскар Хартманн - переселенец из Казахстана, ставший миллиардером в Германии. Или Билли Айлиш - королева антигламура. Мы, взрослые, что знаем о них? Чаще брезгливо не хотим знать. И это проблема, которая порождает признание в любви убийце.

Лян и Красникова убеждены, что пришло время пересмотреть систему школьного образования и воспитания, сделать их более мобильными, способными создавать позитивный интернет-контент. Тогда почти каждый второй подросток, или 45 процентов, по данным Лиги безопасного интернета, подвергающийся деструктивному воздействию в сетях, постепенно переберется в сети, генерирующие позитив.

- Но сначала надо ввести четкие правила игры и штрафы за размещение противоправного контента в Сети, - считает депутат Госдумы Инга Юмашева. - Реальная угроза доходам делает глобальные интернет-платформы договороспособными. Следующий шаг - введение возрастных ограничений для посещения тех или иных сетей, которые ввели, например, Италия, Турция и Индия. То есть без указания возраста, дающего право на посещение Сети, ее работу приостанавливает Роскомнадзор. Эту работу на общественных началах намерено координировать "Родительское собрание" Общественной палаты. Третий шаг - открытие в России своих представительств иностранными IT-платформами, что им даст статус иноагентов, обязанных подчиняться российскому правовому полю.

С совершенствованием правового поля, считают эксперты, "важно не перегнуть палку": чуть что блокировать - нежелательно. В России многим соцсетям пока нет равноценной замены. Альтернативы - Рутьюб и Яндекс - надо наращивать и развивать.

- Рост только контроля за подростками приведет их в ярость, - убеждена психолог Валентина Красникова. - А вот дельный родительский контроль - креативно, как интернет-платформы, менять подходы - сначала свои к среде обитания, а потом детские - надо учиться, что называется, и у врага.