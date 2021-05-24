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24.05.2021 15:53
Рубрика: Общество

Минниханов встретился с родственниками погибших в гимназии № 175

Текст: Олег Корякин (Казань)

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с родителями детей и родственниками учителей, погибших в результате стрельбы в гимназии № 175. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Во встрече так же приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Они прочитали поминальные молитвы. Во время беседы Рустам Минниханов ответил на вопросы родных, обсудил организацию помощи семьям погибших. По всем возникающим дополнительным вопросам президент РТ определил ответственных профильных министров.

Напомним, утром 11 мая на гимназию №175 в Казани совершил нападение бывший ее ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. Жертвами стрельбы стали девять человек - семь учеников и два учителия. Пострадали в результате трагедии 20 детей и трое сотрудников образовательного заведения. Галявиева 12 мая суд отправил его под стражу на два месяца. В ближайшее время его отправят в Москву на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ Сербского.

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