Начальник ГУВМ МВД вручила свидетельство миллионному переселенцу-соотечественнику

Миллионным переселенцем оказался 22-летний Александр Сафронов - уроженец казахского города Актобе. Он приехал в Оренбургскую область из Казахстана 6 лет назад, стал в нашей стране обучаться на медика. Документы на участие в госпрограмме по переселению Сафронов подал в апреле 2021 года в генконсульстве России в городе Уральске.

Валентина Казакова, вручая юбилейное свидетельство, поздравила Александра со значимым событием в его жизни. Она рассказала, что в реализации государственной программы участвуют 80 субъектов РФ, а численность прибывших соотечественников по состоянию на 1 мая 2021 года уже превысила миллион человек.

"В настоящее время молодой человек оканчивает 6-й курс Оренбургского государственного медицинского университета. Он работает в "красной зоне" областной инфекционной больницы", - рассказали в МВД России.

Отмечается, что родители и старший брат Александра Сафронова также планируют переехать в Оренбургскую область для постоянного проживания. "Им это будет сделать проще, как членам семьи участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом", - пояснила официальный представителя МВД России генерал-майор Ирина Волк.