Нижегородские мотопилоты проявили силу духа на "Супермото"

Юные пилоты из нижегородской мотошколы "Академия" (команда Chrome racing) на прошедшем в выходные первом этапе чемпионата "Супермото" в Подольске показали невероятную силу духа.

Судите сами: сначала команда день мучалась с настройками техники под трек. Потом на тренировке Саша Педан "поймала" хайсайд (срыв колеса и как итог - мотоцикл взбрыкнул задом как норовистый жеребец и сбросил пилотессу). Мотоцикл починили, Саша не пострадала, но понятно, ей пришлось заново себя настраивать на борьбу и более-менее справиться с волнением она смогла только ко второму заезду. Затем на квалификации загорелся байк Димы Смирнова (его быстро потушили).

И, наконец, пятилетнему Даниилу Карзаеву не нашлось соперника в его классе (никто не приехал на минимотоциклах) - пришлось срочно искать мотоцикл помощнее.

Несмотря на все на это, в итоге: мотоцикл нашли и Даниил пришел вторым(!), обогнав на слабом мотоцикле более старшего пилота в заезде минимотардов. В этом же заезде наш Назар Глушков взял третье место (при том что занимается меньше года). Дима Смирнов завоевал бронзу в гонке на miniGP, а Саша Педан, несмотря на сломанный накануне мотоцикл, сумела закончить эту же гонку шестой.

Причем, Саша боролась на равных с лидерами ее группы, но досадная ошибка во втором заезде при переключении передачи не оставила ей шансов в борьбе с не менее опытной и отлично подготовленной соперницей Сильвией Павловой (приехал четвертой).

В заезде miniGP Дмитрий Смирнов составил достойную конкуренцию Марку Стеблину и Даниилу Шитикову. Марк пришел первым, Даниил - вторым. К заезде "минимотард" быстрее всех оказался Алексей Сударушкин. Все они - московские пилоты.