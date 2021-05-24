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24.05.2021 11:23
Рубрика: Общество

Ульяновцев научили тонкостям чайной церемонии японцев

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Ульяновске прошел мастер-класс по японской чайной церемонии. Он стал частью программы IV Международного форума "Японская весна на Волге".
Фото: "Ульяновск - культурная столица" Фото: "Ульяновск - культурная столица"
Фото: "Ульяновск - культурная столица"

Чайная церемония относится к наиболее самобытным, уникальным японским искусствам. Она играет существенную роль в духовной и общественной жизни на протяжении нескольких веков. Чайное действо - это не просто церемония распития чая, это строго отработанный ритуал, процесс, в котором каждое движение тела, слова, настроение и мысли должны иметь определенный смысл и философию.

Фото: Фонд “Ульяновск - культурная столица”
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Для гостей и жителей региона в тематической татами-зоне, интерьер которой стилизован под традиционный японский дом, провели две церемонии чайного действа от японского мастера, эксперта по японскому этикету, госпожи Ямады Мидори. Мидори-сан является профессором "СО-КАТОКУ", Кавалером Ордена "Восходящее Солнце - Золотые и Серебряные Лучи", мастером Чайной церемонии школы Омотэ Сэнкэ и японской живописи Суми-Э.

Инвентарь, посуду, всю необходимую утварь и чай привезла японский мастер. Во время мастер-класса каждый этап действа, его ритуальное символическое значение объяснила госпожа Мидори-сан. Японцы считают, что, приобщаясь к точно установленному ритуалу, люди приучаются к строгому порядку и безусловному исполнению социальных правил.

- Если быть честными, то европейцу или русскому человеку все тонкости чайной церемонии могут показаться непонятными, а сам напиток - слишком крепким. Чай действительно горький. Но это исключительно самые лучшие сорта, собранные в правильное время и высушенные по всем технологиям. Он вкусный, на японский вкус, но европейцам я думаю, не привычно. Хотя сейчас входит в моду все экологически чистое, полезное для здоровья и чай, заваренный по японской технологии как раз то, что нужно. И в России, медленно, но все, же эта моду внедряется. Чай матча-латте, для приготовления которого используется тот же порошковый чай, что и в классической чайной церемонии, появляется уже во многих кофейнях страны,- рассказала госпожа Ямада Мидори.

Чайная церемония -это время для бесед о прекрасном, об искусстве, литературе, живописи. Участники мероприятия смогли почувствовать особенную энергетику чайного таинства, разгадать причины особенного статуса этого ритуала для японского народа, испытать на себе атмосферу чайной церемонии. Ульяновцы узнали, почему японцам недостаточно обычного чаепития и почему эта традиция до сих пор актуальна.

Фото: Фонд "Ульяновск - культурная столица"
В Ульяновске в четвертый раз проходит форум "Японская весна на Волге"

Напомним, IV Международный форум "Японская весна на Волге", который проходит в Ульяновске с 20 по 22 мая, включает более 30 мероприятий в самых различных направлениях - экономика, инвестиции, культурного-гуманитарное сотрудничество и спорт.

- Почти все мероприятия "Японской весны на Волге" посвящены тому, как живут люди в Японии, что их волнует, что для них представляет важность, чем они гордятся, - рассказывает Татьяна Ившина, директор фонда "Ульяновск - культурная столица", организатор форума. - Мы очень благодарны госпоже Мидори-сан, что она смогла приехать в Ульяновск. Это специалист высочайшего уровня в чайной церемонии. Те люди, которым близка японская культура и философия, я уверена, нашли в мастер-классе по чайной церемонии для себя что-то очень важное. Японские специалисты живут и работают в Ульяновской области, поэтому знание культуры, обычаев и традиций этой страны поможет ульяновцам повысить уровень коммуникаций с представителями японского бизнеса в нашем регионе.

В регионах Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Японская весна на Волге

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