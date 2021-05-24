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24.05.2021 15:29
Рубрика: Происшествия

В Казани девушка на самокате сбила ребенка и скрылась

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Казани 21-летняя девушка на электросамокате сбила малолетнего ребенка и уехала с места происшествия. Инцидент произошел на днях, но личность виновницы происшествия полиция установила только 24 мая.

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Как выяснилось, в результате наезда ребенок получил сотрясение мозга и перелом голени со смещением. Виновница инцидента пояснила, что после столкновения ребенок встал и пошел, а потому она решила, что с ним все в порядке и поехала дальше.

В ближайшее время все материалы направят в Следственный отдел по Приволжскому району Казани для принятия процессуального решения.

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