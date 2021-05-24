В Кировской области толпа закидала автомобиль камнями

Жители Вятских Полян в Кировской области закидали камнями автомобиль, водитель которого сбил четырех человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщает РИА Новости.

Видео происходящего опубликовали в социальных сетях и местных СМИ.

В полиции уточнили, что инцидент произошел утром 23 мая. На людей наехал посетитель одного из кафе. Мужчина пытался скрыться с места происшествия, в этот момент очевидцы начали кидать в его машину камни.

Водителя задержали в тот же день, он был пьян. В отношении его составили административный протокол по части 3 статьи 12.27 КоАП России "Невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен". Сейчас полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.