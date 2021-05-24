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24.05.2021 18:37
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области мужчине дали пожизненное за двойное убийство

Текст: Андрей Чугунов

К пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима приговорили сегодня в Нижегородской области 34-летнего мужчину, обвиняемого в совершении двойного убийства и насильственных действий сексуального характера.

Фото: iStock
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Как сообщается на сайте СУ СК по Нижегородской области, собранные следователем 1 отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

24 сентября 2020 года в городе Бор Нижегородской области подсудимый поссорился с 46 летней местной жительницей, и нанес ей множественные удары различными предметами (молотком, ножом, шуруповертом и стулом) по телу и голове. От полученных повреждений женщина скончалась.

Встретив в тот же день на автобусной остановке 9-летнюю дочь погибшей. Девочка была знакома с ним, поскольку у подозреваемого некоторое время были близкие отношения с ее матерью, и спокойно пошла с ним. Мужчина отвел ее в безлюдное место, где совершил насильственные действия сексуального характера и задушил.

С места преступления он скрылся, однако, в через сутки был задержан следователями СК и оперативными сотрудниками полиции.

Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, где подозреваемый и находился все время расследования и судебного разбирательства. Суд рассмотрел обвинения и, признав мужчину виновным в убийстве двух лиц и насильственных действиях сексуального характера, приговорил к пожизненному заключению.

Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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