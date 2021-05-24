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24.05.2021 19:10
Рубрика: Культура

В Нижнем Новгороде поставили спектакль к 800-летию Александра Невского

Текст: Максим Третьяков
Свирепые монголо-татарские орды устрашающе хлыстали нагайками, русичи заводили плясовую в честь праздника урожая, хор пел акафист со свечами в руках на фоне лика святого благоверного Александра Невского, звуки органа сопровождали чтение поэтических строк… Зрители словно перелистывали страницы старинного фолианта с красочными иллюстрациями, погружающими в далекое славное прошлое.
Фото: предоставлено Нижегородским театром оперы и балета Фото: предоставлено Нижегородским театром оперы и балета
Фото: предоставлено Нижегородским театром оперы и балета

Авторы и постановщики - Петр Татарицкий и Евгения Кривицкая - придумали действительно необычный проект, посвященный одновременно 800-летию с момента основания Нижнего Новгорода и Александра Невского. Это пересечение дат дало основание вывести на сцену ключевые для русской истории фигуры: Козьму Минина, Дмитрия Пожарского, нижегородцев времен ополчения 1612 года. И в то же время в спектакле проводилась параллель с деяниями Александра Невского, с его освободительной деятельностью. Языком музыки, хореографии, поэзии оживали и становились зримыми события тех отдаленных эпох.

Фото: Максим Коротченко
Необычное исполнение кантаты в честь 800-летия Невского пройдет осенью

"Самая эмоциональная премьера последнего времени", - так написал театр на своих страницах в соцсетях. И это правда: публика начала аплодировать уже после первого номера, оценив горячность и виртуозность прочтения блоковских "Скифов" Петром Татарицким и удивительно точное их созвучие с "Шествием солнца" из "Скифской сюиты" Прокофьева. Оркестр театра под управлением Александра Топлова продемонстрировал качественное и внятное прочтение как репертуарных вещей - увертюру к опере "Иван Сусанин" Глинки или "Половецкие пляски" Бородина, так и специально освоенных партитур Прокофьева (исполнялись четыре части из кантаты "Александр Невский"), и опуса композитора Лоры Квинт. Автор популярнейших песен, она вместе с поэтом Николаем Денисовым сочинила музыкальную сагу "Русский бал на четыре столетия", где первая часть описывает те самые события ополчения в Нижнем Новгороде. Сочинение 12 лет "лежало в столе", и теперь состоялась мировая премьера трех номеров - арии Минина, сцены "Плачет земля" и арии отца Авраамия. Выразительность музыки помогла "очеловечить", спустить с постамента Минина и Пожарского, передать их боль за народ. Солисты оперы Олег Федоненко (Минин), Александр Сильчук (Пожарский), Алексей Кошелев (отец Авраамий) также выступили в необычном амплуа, произнося развернутые драматические монологи. Яркие женские образы создали певицы Екатерина Ясинская, Ольга Борисова, Анастасия Машковцева.

Фигуры Минина и Пожарского волновали авторов разных эпох. Например, Михаила Булгакова, создавшего о них либретто для оперы Бориса Асафьева, которая так никогда и не была исполнена. Петр Татарицкий включил фрагменты булгаковского слова в канву повествования, как и еще один раритет - музыку Эдуарда Направника к опере "Нижегородцы", также посвященной деяниям этих героев. "Фишкой" проекта стало и включение органа в музыкальную канву. Электронный инструмент, поставленный у боковой кулисы, благодаря искусству Евгении Кривицкой показал многокрасочность своих тембров. В "Херувимской" Черепнина голос органа деликатно сопровождал чтение поэмы Майкова "В Городце", посвященной последним земным дням Святого благоверного князя. А мощное звучание аранжировки знаменитого "Танца рыцарей" Прокофьева вступило в резонанс с кадрами "Ледового побоища" из культового советского фильма "Александр Невский" режиссера Эйзенштейна.

Атмосфера сопереживания на спектакле родилась не только благодаря вдохновению артистов на сцене, но и потому, что публика пришла подготовленная и нацеленная на диалог. Надо отдать должное театру, который провел большую подготовительную работу. На сайте и в соцсетях публиковались видеоинтервью с постановщиками, с историком-краеведом Александром Рябовым, автором книг об Александре Невском, отчеты о творческих встречах. В том числе об открытой репетиции, которую посетил петербургский композитор Сергей Екимов, чьи непростые по языку сочинения великолепно спел в постановке хор. Все эти усилия и породили синергию соучастия, так что когда в финале вечера оркестр и хор грянули "Славься", зрители поднялись в едином порыве.

Кстати

В августе, в дни города, в Нижнем Новгороде развернутся большие торжества к 800-летию: на стрелке откроют памятник Александру Невскому, а Оперный театр покажет новую работу - "Сказание о Невидимом граде Китеже" Римского-Корсакова.

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