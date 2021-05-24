В Перми мужчина получил 11 лет за убийство знакомой

В Перми суд признал 29-летнего уроженца Республики Азербайджан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Как сообщили в СУ СК России по региону, установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой. Он вооружился стеклянной бутылкой и нанес потерпевшей удары в жизненно важные органы. От полученных травм женщина скончалась.

Желая скрыть следы совершенного преступления, подсудимый разжег костер и попытался на нем сжечь тело жертвы. Преступление было совершено в безлюдном месте парка, уточнили следователи.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.