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24.05.2021 19:20
Рубрика: Власть

Укол перед вылетом

Валентина Матвиенко обсудила с главой Кузбасса вакцинацию и демографию в регионе
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)
Ситуация с оттоком и естественной убылью населения в Кемеровской области остается сложной, нужно принимать меры, чтобы молодежь не покидала регион, чтобы росла рождаемость, семьи получали господдержку, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она посоветовала губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву при разработке целевых программ учитывать мнение женщин, тем более что они составляют большинство жителей области.

В 2019 году Кузбасс, по данным Росстата, стал одним из лидеров по убыли населения: этот показатель составил 16,5 тысячи человек. "Необходимо советоваться, в том числе с женщинами, какие дополнительные меры нужны на региональном уровне, с тем чтобы улучшать демографическую ситуацию", - заявила Матвиенко в ходе встречи с главой региона.

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Спикер подчеркнула, что женщины составляют большинство населения Кузбасса, работают в разных сферах, в том числе в промышленности, занимают руководящие должности, ведут бизнес. "Это мощный и надежный ресурс. Умело им распоряжайтесь и верно направляйте его", - сказала она губернатору. Председатель СФ также обратила внимание на показатели оттока населения из Кузбасса. По данным Новосибирскстата, в 2020 году миграционная убыль здесь составила 3,8 тысячи человек, что существенно больше показателя 2019 года, когда из Кемеровской области уехали на 2,5 тысячи человек больше, чем приехали.

"Надо анализировать, почему это происходит, что делать для того, чтобы молодежь оставалась, чтобы больше рожали детей, чтобы не было перекоса", - сказала она журналистам, слова спикера приводит ТАСС. При этом Матвиенко похвалила местные власти за усилия по защите населения от коронавируса в ходе посещения первого временного прививочного пункта, который открылся в аэропорту Кемерова. Здесь доступны три российские вакцины - "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", подбор ведет врач с учетом особенностей здоровья и пожеланий пациента.

Всего же в регионе работает 188 стационарных пунктов вакцинации, проинформировал гостью Сергей Цивилев, препараты получили около 250 тысяч человек, или почти 10 процентов населения Кузбасса. "Вы молодцы, вы одни из лидеров", - отметила Валентина Матвиенко.

Также в столице Кузбасса делегация Совфеда приняла участие в выездной сессии Евразийского женского форума. Его темой стала "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19".

В Кемеровской области работает 188 стационарных пунктов вакцинации 

Пандемия внесла существенные изменения в жизнь россиян, ускорила цифровизацию всех сфер, включая трудовые отношения, отметила Валентина Матвиенко. По ее оценке, удаленная занятость открывает новые возможности и перед женщинами, например, перед мамами с маленькими детьми и теми, у кого есть ограничения по здоровью.

Однако сам формат новый, и его применение нуждается в контроле. Сенаторы ведут постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе в секторе удаленной занятости. "При необходимости будем вносить в законодательство соответствующие коррективы", - заявила глава Совета Федерации.

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