Матвиенко возложила цветы в память о погибших в "Зимней вишне"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в рабочей поездке в Кемеровской области, возложила цветы в парке Ангелов, построенном на месте ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года при пожаре погибли 60 человек, сообщает ТАСС.

Главу верхней палаты парламента сопровождал губернатор области Сергей Цивилев. Они возложили цветы у памятного камня, установленного на месте стихийного мемориала, куда в первые дни после трагедии кемеровчане несли цветы и игрушки. Члены делегации Совфеда также зажгли свечи в память о погибших в часовне, которая расположена в парке, и посетили школу, где располагался оперативный штаб ликвидации пожара.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них - тридцать семь - дети. Еще 147 человек получили ожоги и травмы. Здание сгоревшего ТРЦ было решено снести, а на его месте разбить парк. Название выбрали сами жители города посредством открытого интернет-голосования. Открытие парка Ангелов состоялось в сентябре 2019 года.