СК завершил расследование дела судьи, бравшего по 500 тысяч за процесс

СК завершил расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

Преступления судьи бы выявлены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. По версии следствия, еще в 2010 году Городов получил в качестве взятки от гражданина внедорожник Toyota Land Cruiser по заниженной стоимости - за покровительство.

- В дальнейшем с 2016 по 2017 год судья принимал решения за взятки по 500 тысяч рублей за каждый судебный акт, - сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. - Общая сумма полученных денежных средств составила 2 миллиона рублей.

Помимо этого Городов получил от предпринимателя взятку частями на общую сумму 2 миллиона 500 тысяч рублей. Эту сумму ему передал посредник за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам.

По данным СК, судья вину в содеянном отрицал и пытался ввести следствие в заблуждение. Однако собранных доказательств его причастности к совершению коррупционных преступлений оказалось достаточно для передачи дела в суд.

Отмечается, что на имущество судьи в размере более 10 миллионов рублей наложен арест.