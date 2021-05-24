На Алтае двое мальчиков утонули во время плавания на плоту

Уголовное дело завели по факту гибели двух мальчиков в селе Новороманово Калманского района Алтайского края. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Трагедия произошла вечером 23 мая. Дети 11 и 12 лет без присмотра взрослых отправились на местный пруд. Там они обнаружили деревянный плот и решили покататься на нем. Примерно на середине водоема младший из мальчишек не удержался и упал в воду. Его товарищ бросился спасать утопающего, но в итоге они оба утонули.

Следователи выясняют обстоятельства, которые привели к несчастному случаю, собирают доказательную базу. В ведомстве призывают соблюдать вблизи водоемов крайнюю осторожность, а также не отпускать на берег детей без сопровождения взрослых.