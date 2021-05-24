Онкологи рассказали, как не перепутать аллергию с раком

Кузбасские медики рассказали, что при ряде онкологических заболеваний у пациента могут появиться жалобы и объективные признаки, характерные для аллергии.

В период бурного цветения многие люди не обращают внимание на такие симптомы как тяжелое дыхание и кожные высыпания, так как принимают их за сезонную аллергию. Между тем признаки аллергических заболеваний часто имеют место при злокачественных опухолевых заболеваниях крови и при злокачественных солидных опухолях внутренних органов.

- Этот феномен связан с реакцией организма на злокачественную опухоль, выделением опухолью биологически активных веществ - медиаторов аллергии, а также с влиянием опухоли на систему врожденного и приобретенного иммунитета, - сообщает онкологическая служба Кузбасса на своей странице в Instagram.

Такие симптомы могу появляться задолго до появления признаков злокачественной опухоли, идентифицируемых современными методами диагностики. Возможны также изменения в лабораторных анализах, общие для аллергических и онкологических заболеваний.

Онкологи советуют внимательно относиться к своему здоровью и обратиться за помощью к врачу при появлении признаков аллергии.