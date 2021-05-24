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24.05.2021 08:45
Рубрика: Происшествия

Паводок повредил пути сообщения в Красноярском крае и Хакасии

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)
Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю
Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю

На четырех участках автомобильных дорог в Ермаковском и Каратузском районах "отмечаются переливы", сообщили в управлении МЧС по Красноярскому краю. Движение транспорта здесь ограничено.

Паводок в Хакасии пошел на спад

По данным на 24 мая, в Ермаковском, Шушенском, Каратузском и Ужурском районах остаются подтопленными 185 приусадебных участков, 12 жилых домов. За последние сутки вода ушла из 23 зданий, освободились 104 участка. Эвакуированы 83 человека, в том числе 14 детей. Все они временно разместились у родственников.

На территории соседней Хакасии остаются подтопленными 468 приусадебных участков, 156 домов, рассказали в региональном главке МЧС. Поврежден бревенчатый автомобильный мост в Таштыпском районе. Специалисты начнут ремонт сооружения после отступления паводка.

Добавим, что в минувшие выходные участок федеральной трассы Р-257 "Енисей" в Красноярском крае засыпало снегом, на дороге образовались наносы высотой до 15 сантиметров. Этот участок соединяет Красноярский край с Тывой, уточнили в республиканском главке МЧС.

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