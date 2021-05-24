Сибирские ученые создали технологию расчета выбросов от лесных пожаров

Специалисты Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) разработали методику расчета углеродных выбросов в результате лесных пожаров.

Ученые новосибирского центра занимаются обработкой и анализом мульти- и гиперспектральных данных зондирования поверхности планеты около 15 лет с момента создания при учреждении Центра мониторинга социально-экономических процессов и природной среды.

По мнению экспертов, наиболее значительный "углеродный вклад" в структуре мировых выбросов парниковых газов фиксируется при крупноочаговых пожарах. Например, лесных.

- Обычно в год от природных пожаров в РФ выбросы СО2 составляют около 170 миллионов тонн, - отмечает врио директора ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко. - Однако, например, в засушливом 2019 году выбросы углекислого газа от лесных пожаров на территории Иркутской области, Якутии и Красноярского края составили 82 миллиона тонн, а по всей России - 284 миллиона тонн, что в 1,6 раза выше средних показателей.

Специалист подчеркивает, что текущий год по многим признаком также может стать крайне пожароопасным. Как бы то ни было, контроль за количеством выбросов вредных веществ в атмосферу становится государственным приоритетом. Особенно учитывая, что Россия входит в число наиболее крупных мировых эмитентов парниковых газов, создавая около пяти процентов от общего объема выбросов.

- Уже разработанное нами отечественное программное обеспечение позволяет получать и обрабатывать данные со спутников, включая международные, опережающими темпами, - говорит Андрей Юрченко. - Это позволяет говорить о том, что при своевременном введении соответствующего государственного метрологического стандарта мы можем заявить право на методику расчета парниковых выбросов от очагов горения первыми.

Между тем ученые совершенствуют алгоритмы и технологии, а также информационные системы и аппаратно-программные комплексы для автоматизированной обработки данных, полученных методом дистанционного зондирования Земли. Если сотрудникам ФИЦ ИВТ удастся внедрить инструменты сценарного анализа, это позволит управлять ситуацией с выбросами на уровне государства.