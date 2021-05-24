Сибирские ученые создали технологию расчета выбросов от лесных пожаров

Новости

Мишустин: На закупку авиатехники для защиты от ЧС выделено более 22 млрд рублей 13:07
Абрамченко назвала регионы с неблагоприятным прогнозом по пожарам 13:06
В Подмосковье задержали женщину, похитившую лук на сумму 3,3 млн рублей 13:03
"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" официально приняты в РПЛ 13:03
Чернышенко поставил цель снизить в 3 раза стоимость поездки на Камчатку 13:01
Песков не стал оценивать ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске 13:00
В правительстве Подмосковья произошли перестановки 13:00
Эрмитажный кот Ахилл стал оракулом матчей чемпионата Европы по футболу 12:56
Спасенному медведю выберут имя на портале "Активный гражданин" 12:55
Лавров рассказал о возможной повестке встречи Путина и Байдена 12:53
В Китае опровергли сообщения о якобы болевших ковидом в 2019 году ученых 12:51
В Индии началось производство вакцины "Спутник V" 12:45
Более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19 12:42
В "Единой России" заявили о DDOS-атаке на сайт праймериз 12:41
Цены на загородные участки отстают от спроса 12:27
Подвергшегося нападению директора "Спартака" выписали из больницы 12:25
В Лужниках откроют фан-зону Евро-2020 12:10
В Крыму обвинение потребовало осудить главу незаконного меджлиса на 9 лет 12:06
Кинофестиваль в Карловых Варах перенесен на август 12:01
МИД Беларуси обвинил Запад в политизации инцидента с самолетом Ryanair 11:57
Комитет ГД поддержал запрет на участие в выборах за поддержку экстремистов 11:52
Жителей Подмосковья предупредили об опасности ландышей 11:47
Ингеборга Дапкунайте и Федор Бондарчук сыграют в сериале "Балет" 11:42
В Казани выписали еще одну девочку, пострадавшую при стрельбе в школе 11:27
Полицейские нашли почти центнер наркотиков в лесах трех регионов 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 12:37
Рубрика: Общество

Сибирские ученые создали технологию расчета выбросов от лесных пожаров

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Специалисты Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) разработали методику расчета углеродных выбросов в результате лесных пожаров.

Ученые новосибирского центра занимаются обработкой и анализом мульти- и гиперспектральных данных зондирования поверхности планеты около 15 лет с момента создания при учреждении Центра мониторинга социально-экономических процессов и природной среды.

Фото: Ирина Никитина
Больше всего от природных пожаров этой весной пострадали тюменские дачники

По мнению экспертов, наиболее значительный "углеродный вклад" в структуре мировых выбросов парниковых газов фиксируется при крупноочаговых пожарах. Например, лесных.

- Обычно в год от природных пожаров в РФ выбросы СО2 составляют около 170 миллионов тонн, - отмечает врио директора ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко. - Однако, например, в засушливом 2019 году выбросы углекислого газа от лесных пожаров на территории Иркутской области, Якутии и Красноярского края составили 82 миллиона тонн, а по всей России - 284 миллиона тонн, что в 1,6 раза выше средних показателей.

Специалист подчеркивает, что текущий год по многим признаком также может стать крайне пожароопасным. Как бы то ни было, контроль за количеством выбросов вредных веществ в атмосферу становится государственным приоритетом. Особенно учитывая, что Россия входит в число наиболее крупных мировых эмитентов парниковых газов, создавая около пяти процентов от общего объема выбросов.

- Уже разработанное нами отечественное программное обеспечение позволяет получать и обрабатывать данные со спутников, включая международные, опережающими темпами, - говорит Андрей Юрченко. - Это позволяет говорить о том, что при своевременном введении соответствующего государственного метрологического стандарта мы можем заявить право на методику расчета парниковых выбросов от очагов горения первыми.

Между тем ученые совершенствуют алгоритмы и технологии, а также информационные системы и аппаратно-программные комплексы для автоматизированной обработки данных, полученных методом дистанционного зондирования Земли. Если сотрудникам ФИЦ ИВТ удастся внедрить инструменты сценарного анализа, это позволит управлять ситуацией с выбросами на уровне государства.

Эксперты: Остановить потепление климата поможет "зеленая энергетика"
В регионах Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Лесные пожары

Главное сегодня

Мишустин дал поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме
Более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Роскомнадзор готов к диалогу с Google в судебном порядке
За сутки в России подтверждено 8 406 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня