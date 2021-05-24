В Красноярском крае пьяный водитель насмерть сбил подростка

В Дзержинском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП. Накануне вечером на одной из улиц села Дзержинское 38-летний водитель ВАЗ-21093 допустил наезд на 15-летнего пешехода, двигавшегося в попутном направлении по обочине.

Подросток скончался в районной больнице через несколько часов после аварии, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. Водитель скрылся с места происшествия, но остановился на соседней улице, где его и обнаружили. Освидетельствование показало наличие алкоголя в организме предполагаемого виновника происшествия.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Нарушитель задержан, ему грозит до 12 лет лишения свободы.