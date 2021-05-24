В Новосибирске готовят новый маршрут общественного транспорта

В Октябрьском районе Новосибирска появится альтернативный маршрут общественного транспорта. По нему можно будет добраться от улицы Большевистской в районе улицы Выборной до улицы Кирова, минуя загруженные дороги.

Маршрут появится в результате ремонта 3,5 километра дорог. Он пройдет по шести улицам: Воинской, Алтайской, Лобова, Днепровской, Днепрогэсовской и Декабристов. Как убедился мэр Новосибирска Анатолий Локоть, работы уже идут.

- Движение на этом участке очень интенсивное в любое время года. Ремонт проводился давно, изношенность дороги была крайне высокая. Во время дождя или таяния снега здесь скапливалось много воды из-за рельефа. Сейчас мы его несколько меняем. Первый дождь показал эффективность принятого нами решения. Этот участок мы ремонтируем за счет средств из городского бюджета, - отметил Анатолий Локоть.

По словам начальника участка генподрядной организации ООО "ДорСтройФлот" Андрея Бондарева, на улицах Воинской и Алтайской необходимые работы уже выполнены в полном объеме. Там уложены выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия из битумоминеральной смеси. На некоторых участках пришлось поднять подземные коммуникации, а обочины укрепить асфальтобетонным гранулятом.

В настоящее время на улице Днепрогэсовской завершается фрезерование покрытия и устройство выравнивающего слоя. На улице Лобова процесс фрезеровки практически завершен. На улицах Декабристов и Днепровской еще предстоит выполнить весь комплекс работ.

По данным пресс-центра мэрии, согласно контракту, объект должен быть сдан в эксплуатацию 1 сентября этого года. Но подрядчик планирует выполнить весь объем работ стоимостью более 30 миллионов уже к концу июля.