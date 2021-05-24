В Новосибирске рабочая люлька с тремя строителями рухнула с высоты

В Калининском районе Новосибирска трое рабочих серьезно пострадали в результате падения строительной люльки. Как рассказала "РГ" главврач станции скорой помощи Ирина Большакова, все они госпитализированы.

По словам медика, один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом. Они получили множественные травмы, характерные для падения с высоты, среди которых переломы, ушиб головного мозга и другие. В областном Следственном управлении СК РФ сообщили, что информация пока уточняется.

Тем временем прокурор Калининского района Новосибирска организовал проверку. Он намерен оценить соблюдение законодательства об охране труда и техники безопасности при ведении строительных работ. При наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования.

Информацию о несчастном случае в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, у одного из находившихся в люльке рабочих поврежден позвоночник, у других - травмы ног, шеи, ключицы. Еще один строитель получил менее значительные повреждения. По всей видимости, при падении люльки, он зацепился за конструкции на верхнем этаже.