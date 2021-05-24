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24.05.2021 10:56
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске после случаев наезда проверят аренду электросамокатов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Массовая бесконтрольная аренда электросамокатов на территории Новосибирска стала причиной доследственной проверки. Как рассказали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, такую реакцию вызвали случаи наезда катающихся на прохожих.

Фото: Александр Корольков
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В ведомстве обратили внимание на тот факт, что модное транспортное средство может арендовать кто угодно, в том числе дети. Несмотря на то, что формально правила сдачи электросамокатов в наем запрещают вставать за руль лицам, не достигшим совершеннолетия, на деле это условие может не соблюдаться.

Но главным поводом для проверки стали участившиеся случаи травмирования прохожих. Так, на территории Центрального парка Новосибирска электросамокат сбил ребенка, который получил травму позвоночника. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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