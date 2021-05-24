В Омске во время тренировки скончался мастер спорта России по бегу

Сегодня в Омске во время тренировки в легкоатлетическом манеже спорткомплекса "Сибирский нефтяник" скоропостижно скончался 22-летний мастер спорта России Григорий Маляренко.

Легкоатлет почувствовал себя плохо во время занятий, ему вызвали скорую помощь. Медики оперативно прибыли на стадион, но спасти спортсмена не смогли. Он скончался мгновенно.

- Являясь членом сборной области и страны, Григорий регулярно проходил медицинские обследования, имел допуск к тренировкам и соревнованиям, - сообщили "РГ" в Минспорта Омской области.

Сегодня в Омске стоит 30-градусная жара. Однако в минспорта региона отметили, что в манеже соблюдается комфортный температурный режим, во время тренировочного процесса на стадионе также работает врач.

Григорий Маляренко - мастер спорта России в беге на 60 метров и 110 метров с барьерами. Омич являлся неоднократным победителем первенств России среди юниоров и серебряным призером Спартакиады учащихся России.