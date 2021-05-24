В районе разлива топлива в Норильске обнаружены следы нефти

В Норильске после таяния снега на месте, где произошел разлив топлива в прошлом году, появились следы нефти. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на международном форуме "Экология", передает ТАСС.

На место выехали специалисты ведомства.

"Компания (Норильско-Таймырская энергетическая компания, дочерняя структура "Норникеля" - прим.) работает с нашими специалистами, устраняет прошлогодний разлив планово. На месте стоят боны, сорбент, все необходимое компания делает", - добавила она.

Напомним, что в конце весны 2020 года разрушился топливный резервуар на ТЭЦ-3. Произошла разгерметизации и более 20 тысяч тонн нефтепродуктов попали в водоем.