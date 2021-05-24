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24.05.2021 22:30
Рубрика: Власть

Колеса без опасности

В Сибири электросамокатами заинтересовались следователи
Текст: Нина Рузанова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Столичный выпуск № 112(8463)
В Новосибирске порядок аренды электросамокатов изучат следователи. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, поводом для проверки стали публичные сообщения о том, что "средства индивидуальной мобильности" берут в наем в том числе несовершеннолетние. Как выяснилось, онлайн-приложение, с помощью которого можно стать временным владельцем такого "железного коня", отказать детям в аренде опасного вида транспорта не способно.

В результате дети - в опасности. Корреспондент "РГ" лично с замиранием сердца следил за маневрами подростка, который "забуксовал" на самокате на трамвайных путях. Отчаянный звонок вагоновожатой мог бы стать для ребенка последним, но, к счастью, парнишка поднялся и вырвал самокат из ловушки.

Фото: Александр Корольков
Почему в России не удается прописать правила для электросамокатов

Однако благополучно все заканчивается далеко не всегда: так, недавно в Новосибирске двое детей, неожиданно выскочивших на самокатах на автомобильную трассу, стали причиной крушения пассажирского автобуса, который слетел с дороги (к счастью, все сидевшие в нем люди остались живы).

Но то была автомобильная трасса, а ведь из-за электросамокатов, которые обычно передвигаются там же, где и пешеходы, в последнее время небезопасными стали городские тротуары и парки. К примеру, в Центральном парке Новосибирска "водитель" электросамоката сбил ребенка, у которого врачи диагностировали травму позвоночника. И этот случай тоже стал поводом для проверки Следственного комитета.

Кстати, почти 60 процентов респондентов, которые по инициативе мэрии Новосибирска оценили ситуацию с электросамокатами, теперь просто-напросто боятся ходить по городским тротуарам - слишком велик риск оказаться под колесами этого транспортного средства. Кстати, количество участников для городского опроса беспрецедентно - отношение к самокатам выразили около пяти тысяч человек.

Двое детей, неожиданно выскочивших на самокатах на трассу, стали причиной крушения пассажирского автобуса, который слетел с дороги 

Как запретить детям пользоваться электросамокатами - вопрос открытый. Похоже, тут будет действенным только метод штрафов для компаний, которые занимаются прокатом этих транспортных средств. Но технических решений вопроса пока нет. И надеяться на уровень правосознания граждан не приходится: прохожие вряд ли станут вмешиваться, если увидят подозрительно юного самокатчика.

Тем временем

Сутки понадобились правоохранителям, чтобы найти первых хулиганов на электросамокатах в Санкт- Петербурге. Там две недели назад молодые люди гоняли по тротуару и сбивали прохожих. Один из них оказался врачом, и у него были сломаны ребра. На видео такого "развлечения" жестко отреагировал Александр Бастрыкин. Он поручил в кратчайшие сроки установить, кто эти хулиганы. А СК по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье "хулиганство". Через несколько часов самокатчиков нашли. Но спустя сутки случилось новое ЧП. Там же, в Санкт-Петербурге, на тротуаре сбили бабушку с 3-летним внуком. Наехали на пешеходов и в Карелии.

В Следственном комитете заявили, что в настоящее время в законодательстве России отсутствуют как нормы, регулирующие вождение электросамоката, так и правила эксплуатации таких средств передвижения, а также ответственность за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов. По мнению Александра Бастрыкина, подобные пробелы "приводят к созданию опасных ситуаций на дорогах с участием электросамокатов, как следствие, к ежедневным травмированиям и часто - безнаказанности тех, кто практикует такое агрессивное вождение".

Бастрыкин поручил подчиненным направить в правительство РФ предложения о необходимости регламентации правил вождения электросамоката и определении ответственности за случаи нарушения его эксплуатации.

Подготовила Наталья Козлова

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