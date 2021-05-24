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24.05.2021 10:33
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело главаря банды киллеров Гагиева

Текст: Иван Егоров
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу уроженца села Болкви Лагодехского района Грузинской ССР Аслана Гагиева, известному в криминальных кругах как "Джако".
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Дело для рассмотрения передано в Верховный суд. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, Гагиев обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, а также в создании и руководстве вооруженной бандой. Также ему вменяют убийство более двух человек, сопряженное с бандитизмом и незаконным оборотом оружия.

По версии следствия, Джако создал в Северной Осетии три банды, которые вошли в организованное преступное сообщество. Его главной целью, как отмечено в обвинительном заключении, было установление доминирующего положения в криминальной среде республики. Двое из главарей банд - Олег Дзарахохов и Бахром Секинаев уже осуждены. Третий бандит Денис Кокоев находится в международном розыске. По данным следствия, все трое по поручению Гагиева подбирали будущих членов банд из жителей республики и на выделенные руководителем преступного сообщества деньги покупали оружие и боеприпасы.

В 2012-2013 годах по указанию Джако в Северной Осетии члены его банд совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа.

Как отметили в Генпрокуратуре, уголовное дело направлено в Верховный Суд для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников процесса.

В отношении руководителей и остальных участников преступного сообщества, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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