Генпрокуратура направила в суд дело главаря банды киллеров Гагиева

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу уроженца села Болкви Лагодехского района Грузинской ССР Аслана Гагиева, известному в криминальных кругах как "Джако".

Дело для рассмотрения передано в Верховный суд. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, Гагиев обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, а также в создании и руководстве вооруженной бандой. Также ему вменяют убийство более двух человек, сопряженное с бандитизмом и незаконным оборотом оружия.

По версии следствия, Джако создал в Северной Осетии три банды, которые вошли в организованное преступное сообщество. Его главной целью, как отмечено в обвинительном заключении, было установление доминирующего положения в криминальной среде республики. Двое из главарей банд - Олег Дзарахохов и Бахром Секинаев уже осуждены. Третий бандит Денис Кокоев находится в международном розыске. По данным следствия, все трое по поручению Гагиева подбирали будущих членов банд из жителей республики и на выделенные руководителем преступного сообщества деньги покупали оружие и боеприпасы.

В 2012-2013 годах по указанию Джако в Северной Осетии члены его банд совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа.

Как отметили в Генпрокуратуре, уголовное дело направлено в Верховный Суд для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников процесса.

В отношении руководителей и остальных участников преступного сообщества, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.