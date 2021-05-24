Генпрокуратура направила в суд дело главаря банды киллеров Гагиева

Дело для рассмотрения передано в Верховный суд. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, Гагиев обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, а также в создании и руководстве вооруженной бандой. Также ему вменяют убийство более двух человек, сопряженное с бандитизмом и незаконным оборотом оружия.
По версии следствия, Джако создал в Северной Осетии три банды, которые вошли в организованное преступное сообщество. Его главной целью, как отмечено в обвинительном заключении, было установление доминирующего положения в криминальной среде республики. Двое из главарей банд - Олег Дзарахохов и Бахром Секинаев уже осуждены. Третий бандит Денис Кокоев находится в международном розыске. По данным следствия, все трое по поручению Гагиева подбирали будущих членов банд из жителей республики и на выделенные руководителем преступного сообщества деньги покупали оружие и боеприпасы.
В 2012-2013 годах по указанию Джако в Северной Осетии члены его банд совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа.
Как отметили в Генпрокуратуре, уголовное дело направлено в Верховный Суд для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников процесса.
В отношении руководителей и остальных участников преступного сообщества, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.