Абрамченко назвала регионы с неблагоприятным прогнозом по пожарам

Ситуация с лесными пожарами в этом году в России лучше, чем в предыдущем, однако возгорания возникают почти во всех регионах страны, по многим синоптики дают неблагоприятный прогноз на ближайшее время, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.

"По данным Гидромета, сложная обстановка с лесными пожарами ожидается в Архангельской области, Республике Коми, Новгородской области, восточных районах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов на большей части Приволжского федерального округа, южной половине Уральского и Сибирского федеральных округов, ХМАО, в Иркутской области, Хабаровском и Приморском краях", - перечислила она. Риск пожаров сохраняется во всех субъектах Федерации, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа.

Говоря о ситуации в целом, вице-премьер отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году количество очагов уменьшилось в 1,3 раза, а площадь пожаров сократились на 37 процента. При этом выросла оперативность тушения - в первые сутки она составляет более 88 процентов. "29 регионов ликвидировали возгорания в день их обнаружения", - сообщила Абрамченко. Всего же с начала года зафиксировано 4,5 тысячи лесных пожаров на общей площади порядка 540 тысяч гектар. Наиболее подверженными стихии остаются регионы Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов - на их долю приходится 83 процента всех лесных пожаров.

Одним из самых "горимых" регионов остается Тюменская область, там объявлен режим чрезвычайной ситуации, введен полный запрет на посещение лесов для жителей. "За прошедшие выходные удалось в 5 раз сократить площадь пожаров с 20 тысяч до 4 тысяч гектаров", - доложила вице-премьер. Ежедневно на тушении пожаров в области задействовано свыше тысячи человек и 200 единиц техники, работает авиация, в том числе танкерная.

Вице-премьер также отметила, что подавляющее большинство лесных пожаров - 96 процентов - происходит по вине людей. Лишь в четырех случаях из ста причиной стали грозы. Почти две трети возгораний, по ее словам, возникли из-за небрежного обращения с огнем - незатушеных сигарет, костров и так далее. Еще треть - результат пала травы на землях сельскохозяйственного назначения.

Но несмотря на все сложности, "ситуация с лесными пожарами находится под контролем", считает Виктория Абрамченко.