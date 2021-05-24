На Петербургском юридическом форуме обсудили проблемы бизнеса

Государство имеет право защищать свои имущественные интересы уголовно-правовыми методами, однако обязано обеспечить прозрачность и законность процедур для всех участников процесса и на всех его стадиях. К такому выводу можно свести итог дискуссионной сессии "Уголовные риски бизнеса, его собственников и менеджмента", организованной "Российской газетой" в рамках Петербургского международного юридического форума.

РФ является очень крупным собственником: в реестре федерального имущества сегодня значится более 2,5 миллиона объектов, в том числе недвижимость, земельные участки, акции и доли в различных обществах. И, как подчеркнул заместитель руководителя Росимущества Михаил Попов, "государство старается быть рачительным хозяином, продавая ненужное и вовлекая в хозяйственный оборот то, что может пригодиться позднее, стараясь извлечь максимальную пользу". Однако всегда находятся те, кто полагает, что ему активы государства "нужнее". Наиболее часто такие попытки обернуть ситуацию в свою пользу возникают там, где процедура распоряжения госимуществом непрозрачна. К примеру, при определенных условиях законодательство разрешает предоставление земельных участков в безвозмездное пользование или по нерыночной цене, продажу госимущества малому и среднему бизнесу без торгов и с большой рассрочкой - здесь и возникает соблазн.

- Даже если процедура формально законна, но прибыль от сделки превышает стандартный рыночный уровень - это повод задуматься, - предупреждает Попов. - Риск получить правовые последствия в виде уголовного дела с увеличением прибыли тоже повышается.

Известен случай, когда в Московской области в результате банкротства юридического лица была предпринята попытка продать право аренды государственного земельного участка по цене более чем в тысячу раз ниже рыночной. Отменить сделку удалось только решением судебной коллегии по юридическим спорам Верховного суда РФ. Зато сейчас оно дает судьям опору при рассмотрении подобных дел.

Формулу "максимальная прибыль - максимальный риск" нужно учитывать и при исполнении государственных контрактов на закупку товаров и услуг. "Продавая задорого, нужно быть готовым обосновать цену", - предупреждает Владимир Вазагов, заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. Только в столице ежегодно возбуждается порядка 200-250 уголовных дел, основанных на материалах налоговых проверок и иных контролирующих служб. Государство зачастую дает возможность загладить вину и тем самым избежать уголовного преследования.

Даже если процедура сделки формально законна, но прибыль превышает стандартный рыночный уровень — это повод задуматься

Однако обойдется это дороже, чем изначально законопослушное поведение.

- Лучший результат расследования налоговых преступлений - не направление дела в суд, а возмещение причиненного ущерба, - поясняет Вазагов, - но заплатить придется больше, так как к сумме прибавятся штрафы и пени. Тем не менее за последние три года только в Москве было возвращено в бюджеты всех уровней более 26 миллиардов рублей.

При этом участники сессии обратили внимание, что уголовное преследование может быть не только формой защиты, но и орудием нападения.

К примеру, при возникновении корпоративных конфликтов один из акционеров имеет возможность подать заявление о преступлении.

Как минимум это затруднит или даже блокирует работу компании, поскольку приведет к обыскам и выемке документов, отметил управляющий партнер Russian Legal Андрей Козлов. А в случае развития ситуации по наихудшему сценарию - завершится уголовным делом и приговором суда.