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24.05.2021 09:56
Рубрика: Общество

Названы лидеры "Демографического рейтинга" страны

Текст: Вера Черенева

Чечня, Тыва, Ингушетия, Дагестан и Ненецкий автономный округ оказались лидерами "Демографического рейтинга", составленного "Трезвой Россией".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Основным критерием является рождаемость. Так, в Чечне ежегодно на тысячу жителей рождается более 20 детей, в Тыве - 18. Как следствие, в этих регионах происходит наибольший прирост населения. Высокие места в рейтинге обеспечило также низкое число абортов и относительно небольшой процент убыли населения.

Самый низкий уровень рождаемости зафиксирован в Ленинградской области. Ежегодно на тысячу жителей здесь рождается всего семь детей. Но не все так однозначно. Население Ленобласти прирастает, не последнюю роль в этом процессе играет внутренняя миграция, когда в регион переезжают из других субъектов страны. Зачастую сюда едут целыми семьями, причем с детьми.

Также в число регионов с наименьшей рождаемостью попали Мордовия, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Ивановская и Пензенская области.

Создатели рейтинга с горечью констатируют, что сейчас численность рожденных детей снизилась до уровня 2007 года.

Немаловажный показатель - убыль населения. В этот критерий включается общее сокращение числа жителей, как по естественным причинам, когда смертность превышает рождаемость, так и из-за миграционных процессов.

Примечательно, что в числе регионов с наибольшей убылью населения оказались субъекты, приближенные к Москве и Петербургу. Так, наибольшая убыль - 8,4 процента на тысячу жителей зафиксирована в Псковской области. Далее следуют Тульская, Ивановская, Тверская, Новгородская и Смоленская области. Во всех этих регионах чувствуется влияние двух столиц и нередко молодые люди предпочитают уезжать в Москву или Петербург, чтобы строить там карьеру и заводить семью.

В регионах Общество Соцсфера Демография Общество Соцсфера Миграция Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Столица СЗФО Ленинградская область СЗФО Ненецкий АО СЗФО Новгородская область СЗФО Псковская область ЦФО Ивановская область

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