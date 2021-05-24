Названы лидеры "Демографического рейтинга" страны

Чечня, Тыва, Ингушетия, Дагестан и Ненецкий автономный округ оказались лидерами "Демографического рейтинга", составленного "Трезвой Россией".

Основным критерием является рождаемость. Так, в Чечне ежегодно на тысячу жителей рождается более 20 детей, в Тыве - 18. Как следствие, в этих регионах происходит наибольший прирост населения. Высокие места в рейтинге обеспечило также низкое число абортов и относительно небольшой процент убыли населения.

Самый низкий уровень рождаемости зафиксирован в Ленинградской области. Ежегодно на тысячу жителей здесь рождается всего семь детей. Но не все так однозначно. Население Ленобласти прирастает, не последнюю роль в этом процессе играет внутренняя миграция, когда в регион переезжают из других субъектов страны. Зачастую сюда едут целыми семьями, причем с детьми.

Также в число регионов с наименьшей рождаемостью попали Мордовия, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Ивановская и Пензенская области.

Создатели рейтинга с горечью констатируют, что сейчас численность рожденных детей снизилась до уровня 2007 года.

Немаловажный показатель - убыль населения. В этот критерий включается общее сокращение числа жителей, как по естественным причинам, когда смертность превышает рождаемость, так и из-за миграционных процессов.

Примечательно, что в числе регионов с наибольшей убылью населения оказались субъекты, приближенные к Москве и Петербургу. Так, наибольшая убыль - 8,4 процента на тысячу жителей зафиксирована в Псковской области. Далее следуют Тульская, Ивановская, Тверская, Новгородская и Смоленская области. Во всех этих регионах чувствуется влияние двух столиц и нередко молодые люди предпочитают уезжать в Москву или Петербург, чтобы строить там карьеру и заводить семью.