Северный флот отработал поиск в море вражеских подводных лодок

Северный флот провел в Баренцевом море учения по поиску подводных лодок условного противника. Их возглавил флагман СФ - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

В учениях принимали участие корабли охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил, подводные лодки, противолодочная, бомбардировочная и истребительная авиация армии ВВС и ПВО флота.

Военные моряки и летчики отрабатывали задачи развертывания в море надводных и подводных сил флота, противоминного обеспечения и минных постановок, поиска "вражеских" подводных лодок, отражения воздушного нападения. Также участники учений вели артиллерийский бой с условным надводным кораблем противника, атаковали подводную лодку, выполняли отдельные элементы радиоэлектронной борьбы во время ведения боевых действий на море.

Кроме того, на морских полигонах Баренцева моря проводились артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы, применялось противолодочное оружие.