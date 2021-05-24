Суд заставил владельца улетевшего батута заплатить за ущерб соседям

В Архангельской области улетевший с дачного участка батут попал в автомобильную аварию. В буквальном смысле. На полном ходу лихач-"попрыгунчик" влетел в чужой автомобиль. И, на беду хозяина батута, это был очень дорогой автомобиль. Суд оценил ущерб от столкновения почти в 100 тысяч рублей.

Налицо типичное ДТП: дачно-транспортное происшествие. В таких ситуациях всегда возникает естественный вопрос: кто виноват и что с ним делать. Поскольку сам по себе батут является беспилотным летательным аппаратом, с него не спросить. Но кто-то обязательно должен быть в ответе за проделки летающих предметов. Таков закон.

Кандидатов на роль ответчика было двое: буйный ветер и тихий хозяин батута. Последний, как человек разумный, выбрал вполне разумную защиту: попытался списать все на бурю. "Ответчик настаивал на том, что батут установлен в соответствии с инструкцией, - рассказывают в Архангельском областном суде. - Из-за обстоятельств природного характера - сильного ветра, близкого к штормовому, - батут перенесло на соседний земельный участок".

Шансы, что такая тактика сработает, были. Ветер - стихия бессловесная и выступить в свою защиту не мог. А закон позволяет иногда списывать проблемы на форс-мажор. "В силу закона лицо может быть признано невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям гражданского оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательств, - поясняют в областном суде. - Обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий".

Иными словами, действия урагана должны были быть нелогичными, а появление непредсказуемым. Если бы ни один здравомыслящий человек никогда и ни за что не мог бы предположить, что ветер способен унести с участка батут, то кошелек хозяина был бы спасен.

Тем не менее суд, изучив все обстоятельства, решил: "Доказательств того, что в день, когда был поврежден автомобиль истца, имело место природное стихийное бедствие, последствия от которого не могли быть предотвращены при проведении необходимых в таких обстоятельствах действий, ответчик суду не представил".

Проще говоря, в юридическом смысле ветер не свалился на батут, как снег на голову. Что такого неожиданного в том, что стихия вдруг разыгралась и разметала вещи на земле?

Батут буквально влетел в соседский автомобиль, ущерб от столкновения составил 100 тысяч рублей

Даже если человек не имеет привычки смотреть прогноз погоды, он должен понимать, что в данных широтах возможно всякое. Потому ветра стоит опасаться и побаиваться. И каждый раз - ждать стихию в гости.

Значит, стоит либо крепче закреплять батут, либо убирать после каждых прыжков, чтобы он не стоял просто так и не мозолил глаза ветру.

Раз мысли хозяина оказались недостаточно ветреными, ему придется заплатить около 100 тысяч рублей за ремонт соседского автомобиля. Решение вступило в законную силу.

Мы несем ответственность за все, чем пользуемся. Потому рачительный хозяин сегодня не должен допускать, чтобы что-то улетало с его земли.