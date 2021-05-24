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24.05.2021 23:52
Рубрика: Экономика

Путевка на "кукурузник"

В Архангельске запустили экскурсии на самолете Ан-2
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)
Туристы были в восторге от полета на Ан-2. Фото: Евгений Мазилов Туристы были в восторге от полета на Ан-2. Фото: Евгений Мазилов
Туристы были в восторге от полета на Ан-2. Фото: Евгений Мазилов

Первая экскурсия на Ан-2 прошла Поморье. Организовал ее второй Архангельский объединенный авиаотряд. В путешествие отправились восемь человек, в том числе две семьи с детьми.

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Экскурсанты прошли предполетный досмотр, проехались на автобусе по летному полю - и вот он, воздушный трудяга Ан-2. Туристы пристегиваются, получают карамельки и аудиогиды для прослушивания экскурсии. "Аннушка" легко поднялась в небо, и под ее двойным крылом открылись впечатляющие виды. При этом "болтанки" не было и в помине. Ан-2 парил на высоте 200 метров - можно было рассмотреть даже человека в лодке. Самолет пролетел над "Малыми Корелами" - музеем деревянного зодчества, показал экскурсантам мосты, острова, центр Архангельска и Новодвинскую крепость. Все путешествие заняло 35 минут. "Восторг!" - дружно восклицали туристы после возвращения, благодарили пилотов и фотографировались на фоне "кукурузника".

- Для меня этот полет стал настоящим сюрпризом. Сын спросил паспортные данные и пообещал что-то интересное. И все прошло замечательно! Я вообще люблю советские самолеты, а Ан-2 - это же наша легенда! - поделилась впечатлениями жительница Северодвинска Злата Ушакова.

Обычно "Аннушка" перевозит пассажиров в отдаленные села Поморья, до которых можно добраться только самолетом.

- Мы решили использовать преимущества Ан-2 для воздушного туризма, чтобы показать жителям и гостям региона возможности малой авиации. Ведь при полете на больших самолетах они видят только салон. А малые воздушные суда позволяют рассмотреть красивейшие ландшафты, - говорит руководитель второго Архангельского объединенного авиаотряда Александр Поздняков.

Добавим, что стоимость обзорной экскурсии для взрослого составляет 3800 рублей, для ребенка до 12 лет - 1900 рублей. Авиаторы также планируют открыть туры выходного дня на вертолетах и самолетах в живописные северные районы Поморья.

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