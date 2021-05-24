В Новгородской области запретили использовать мангалы

На территории Новгородской области с 26 мая вводится особый противопожарный режим.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, с этого дня будет запрещено разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи на территориях частных домов, расположенных в населенных пунктах, и на землях сельхозназначения. Запрет распространяется и на земли общего пользования населенных пунктов.

Это означает, что использовать мангалы для жарки шашлыков нельзя будет практически нигде.

Также повсеместно запрещается сжигать мусор, любые материалы и изделия, траву и листву.

Органы местного самоуправления должны подготовить водовозную и землеройную технику для борьбы с возможными пожарами. Члены добровольной пожарной охраны и другие общественники будут рассказывать жителям области о правилах пожарной безопасности, а также об ответственности за их нарушение.

В мае на Новгородчине произошло несколько масштабных пожаров. В поселке Перелучи Боровичского района сгорели более 20 домов и часовня Святого Иакова Боровичского.