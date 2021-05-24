В Петербурге жена прокатила супруга на капоте машины

Петербургская полиция устанавливает обстоятельства дорожного инцидента, который произошел в Красном селе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, женщина несколько километров везла супруга на капоте машины.

- В Красном селе после распития спиртного произошла семейная ссора, после чего супруга вышла из дома и села за руль, - рассказал собеседник. - На капот машины взобрался ее муж. Автомобиль выехал в Ленинградскую область.

В Сети распространилось видео инцидента: мужчина пытался остановить машину, лежа на капоте. Судя по дальнейшим кадрам, автомобиль ехал по трассе из Красного села в Ленинградскую область.