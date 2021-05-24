В Петербурге арестовали таксиста, убившего водителя на перекрестке

Невский районный суд Петербурга на два месяца арестовал 24-летнего водителя такси, который в минувшие выходные во время дорожного конфликта зарезал водителя легковушки, отказавшегося уступить ему дорогу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на заседании таксист признал предъявленные ему обвинения, но попросил его не арестовывать. Суд согласился с доводами следствия.

Это происшествие имело в Петербурге огромный общественный резонанс. Напомним, на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко машины не смогли разъехаться. Водитель легкового автомобиля не захотел пропускать таксиста. Слово за слово мужчины вышли из машин и стали беседовать на повышенных тонах.

Далее, по данным следствия, таксист достал нож и ударил водителя легковушки прямо в сердце. Мужчину оперативно увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Но врачи оказались бессильны. Водитель такси был оперативно задержан.