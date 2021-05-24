В Петербурге решили ввести обязательную аттестацию для гидов

В парламент Петербурга внесен законопроект, который подразумевает аттестацию гидов и экскурсоводов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Северной столицы.

Предполагается, что полномочия по проведению аттестации получит правительство города. Гиды, которые успешно ее прошли, получат право проводить экскурсии в городе. Кроме того, у специалистов появится особый нагрудный знак, чтобы туристы могли сразу отличить аттестованного гида.

Ситуация с гидами в Петербурге довольно сложная. Дело в том, что помимо дипломированных экскурсоводов и гидов-переводчиков в разгар сезона с туристскими группами работают часто довольно очень сомнительные личности. Они проводят экскурсии, где перевирается история города, настоятельно водят туристов в магазины с высоким ценником и чуть ли не вынуждают покупать ненужные им сувениры.

Кроме того, нелегальные гиды часто работают с группами в городских музеях. Они проводят экскурсии низкого качества и оставляют без клиентов экскурсионные бюро при музеях.

О том, что гидам необходима аттестация, говорили еще в позапрошлом году. Прошлый год для туротрасли был непоказательный, но в этот сезон в Петербурге ждут наплыва туристов, и тема качественных экскурсионных услуг вновь оказалась в центре внимания.