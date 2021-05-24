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24.05.2021 15:05
Рубрика: Происшествия

Житель Поморья пойдет под суд за истязание трехлетнего сына

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Онежском районе Архангельской области будут судить 39-летнего мужчину, который обвиняется в истязании своего трехлетнего сына.

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Как сообщили в СК по региону, с августа 2019 года по март 2021-го обвиняемый грубо обращался с ребенком, толкал его, бил руками и ремнем. Отец прибегал к физическим наказаниям, когда мальчик не слушался его, шумел или не хотел засыпать. Таже следствие полагает, что мужчина не обеспечивал малышу нормальные условия проживания.

Свою вину фигурант признал лишь частично. По его словам, он наказывал сына в воспитательных целях.

Преступления выявили сотрудники органов опеки и попечительства - при проверке этой многодетной семьи они заметили у мальчика следы телесных наказаний. Его мать заявила, что ей известно лишь об одном таком случае. Но в ходе расследования выяснилось, что истязание было систематическим.

Сейчас ребенок находится в специализированном центре.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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