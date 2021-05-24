Жители Заполярья смогут получить землю в регионе в упрощенном порядке

С 1 августа 2021 года жители Мурманской области смогут получить гектар земли в упрощенном порядке. Это стало возможным благодаря тому, что действие программы "Дальневосточный гектар" распространено на всю Арктическую зону РФ, сообщила министр имущественных отношений региона Виктория Минкина.

- Упрощенный порядок включает в себя одновременное формирование и предоставление земельного участка, благодаря чему процедура займет не более 45 дней. Упрощен перевод земельного участка из одной категории в другую, а также смена вида разрешенного использования, если это не противоречит закону, - подчеркнула Виктория Минкина.

Участок предоставляется без торгов сроком на 5 лет в безвозмездное пользование. Если за это время участок будет освоен, по истечении 5 лет его можно будет купить или взять в долгосрочную аренду. Использовать землю можно как угодно - для строительства жилых или садовых домов, ведения сельского хозяйства, рамках данной программы земельного участка, очень обширны - это строительство жилых или садовых домов, ведение сельского хозяйства, животноводство и так далее.

Сейчас областные власти определяют территорию для участков. При выборе делается упор на близость населенных пунктов и транспортную доступность. По предварительным данным уже сформированной карты, определены территории площадью более 740 тысяч гектаров.

Заявку можно будет подать путем личного обращения в уполномоченный орган или МФЦ, по почте или с помощью сайта НаДальнийВосток.РФ.

- Необходимо внимательно выверить все территории, чтобы при предоставлении гектара не были затронуты те участки, которые уже фактически заняты и используются, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Только после этого мы откроем карту и покажем земли, которые участвуют в программе "Дальневосточный гектар" в Мурманской области.