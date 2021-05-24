Астраханские пограничники через соцсети выявили браконьерскую точку

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Астраханской области и Республике Калмыкия при мониторинге соцсетей обнаружили браконьерскую точку вылова осетровых в Каспийском море.

Как сообщили в пресс-службе управления, один из интернет-пользователей выложил информацию о рыболовных сетях возле острова Чистая Банка, размещение которых показалось ему незаконным.

Выехав на место, пограничники обнаружили два километра браконьерских сетей с 40 осетрами. Правоохранители выпустили краснокнижных рыб в море, предотвратив ущерб в четыре миллиона рублей.

По информации ведомства, 18 мая в ходе акции "Всероссийский день без сетей" пограничники обнаружили свыше шести километров браконьерских сетей и более 200 орудий незаконного лова в акватории северного Каспия и речных каналах дельты Волги, освободив более 100 осетровых и 4,5 тысяч частиковых видов рыб.