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24.05.2021 19:20
Рубрика: Происшествия

Под Туапсе обнаружили 39 боевых снарядов для миномета и гранату

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Кубани

В Туапсинском районе местные жители в районе гор Индюк и Семиглавой наткнулись на настоящий арсенал, пролежавший здесь со времен Великой Отечественной войны. В нем находились сразу 39 боевых 50-миллиметровых снарядов для миномета и ручная советская граната РГД-33.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, прибывшие на место находки сотрудники ОМОН вывезли из горной местности боеприпасы и уничтожили их с соблюдением мер безопасности.

Кроме того, за последние несколько дней еще одну гранату Ф-1 нашли в поле во время сельхозработ возле станицы Голубицкой Темрюкского района. Также в поле (между хуторами Трудовой и Безводный в соседнем Крымском районе) трактористы обнаружили 122-миллиметровый артиллерийский снаряд.

А уже на территории города Темрюк росгвардейцы идентифицировали 82-мм минометную мину, найденную при проведении земельных работ на улице Чайковского.

Все эти боеприпасы сотрудники краснодарского ОМОН Росгвардии затем уничтожили.

Кстати

Росгвардия напоминает гражданам, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. К тому же ни в коем случае нельзя производить каких-либо самостоятельных манипуляций с обнаруженным предметом, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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