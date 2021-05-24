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24.05.2021 14:34
Рубрика: Происшествия

В Керчи погибла упавшая с девятого этажа 14-летняя девочка

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Прокуратура Крыма по поручению прокурора Олега Камшилова начала проверку по факту смерти 14-летней девочки, упавшей с крыши девятиэтажного дома в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Трагедия произошла в доме на улице Буденного.

- С многочисленными травмами подросток госпитализирован в медицинское учреждение, где девочка скончалась, - рассказали в прокуратуре. - Во время прокурорской проверки будут установлены причины произошедшего, условия проживания и обучения несовершеннолетней.

Напомним, ранее подобный случай произошел в Алуште, когда дети играли в прятки в здании недостроенного отеля. 13-летняя школьница упала с высоты 10 этажа в лифтовую шахту отеля и чудом осталась жива благодаря скопившему на дне шахты бытовому мусору. Получив тяжелые травмы головного мозга и внутренних органов, девочка до сих пор находится на лечении в республиканской больнице.

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