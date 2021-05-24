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24.05.2021 11:37
Рубрика: Экономика

В Крыму на ремонт дорог в 2021 году потратят 16 миллиардов рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым на 2021 год на ремонт дорог потратят порядка 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов.

Симферополю в 2021 году выделили на ремонт дорог 3,5 млрд рублей

К 5,5 миллиарда рублей, выделенным в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги", правительство РФ добавило дополнительное финансирование в размере 10,5 миллиарда, на которые отремонтируют еще 500 объектов.

По словам Кабанова, на региональные и межмуниципальные дороги выделено около 8,5 миллиарда рублей и 7,5 - на муниципальные. В том числе, в Симферополе планируется отремонтировать более 50 улиц.

- Все идет согласно графику, по плану, - уточнил вице-премьер. - Все дорожное строительство планируется закончить в первой декаде июля. Несколько десятков дорог уже отремонтированы, и сейчас работают приемочные комиссии. Общее кассовое освоение достигло суммы более 3,5 миллиарда рублей.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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