В Крыму на ремонт дорог в 2021 году потратят 16 миллиардов рублей

В Республике Крым на 2021 год на ремонт дорог потратят порядка 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов.

К 5,5 миллиарда рублей, выделенным в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги", правительство РФ добавило дополнительное финансирование в размере 10,5 миллиарда, на которые отремонтируют еще 500 объектов.

По словам Кабанова, на региональные и межмуниципальные дороги выделено около 8,5 миллиарда рублей и 7,5 - на муниципальные. В том числе, в Симферополе планируется отремонтировать более 50 улиц.

- Все идет согласно графику, по плану, - уточнил вице-премьер. - Все дорожное строительство планируется закончить в первой декаде июля. Несколько десятков дорог уже отремонтированы, и сейчас работают приемочные комиссии. Общее кассовое освоение достигло суммы более 3,5 миллиарда рублей.