Волгоградец проехался по ступеням к Аллее Героев, тестируя внедорожник

В центре Волгограда 31-летний местный житель грубо нарушил правила дорожного движения, взобравшись на внедорожнике Toyota по ступеням городской набережной, ведущим к Аллее Героев.

Нарушение зафиксировали камеры наблюдения, затем личность водителя установили инспекторы отдельного батальона ДПС.

Волгоградец сообщил, что с помощью маневра планировал протестировать автомобиль, сообщает пресс-служба УМВД по Волгоградской области.

Теперь его ждет штраф за движение по пешеходной зоне, а также нарушение правил перевозки людей: камеры зафиксировали, что накануне волгоградец катал девушку прямо сверху кузова.