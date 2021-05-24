Аномально жаркая погода сохранится в нескольких регионах России

Более двух недель в Поволжье и на Урале наблюдается аномально жаркая погода. И, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время ситуация не изменится. Еще минимум пять дней температура воздуха будет выше нормы на 8-12 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, "волны тепла" негативно сказываются на здоровье людей и приводят к возникновению лесных пожаров.

В Челябинской и Омской областях температура воздуха днем 36-37 градусов. В Екатеринбурге - от 30 и выше. Жарко также в Пермском крае, Оренбургской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях, информирует РИА Новости.

А 22 мая были побиты несколько температурных рекордов в Поволжье. В Уфе воздух раскалился до +31,6 градуса, в Оренбурге было 32,2 градуса, в Самаре - 33,1 градуса.