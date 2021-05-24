Цифровые двойники и "ремонт" генома: Какой будет медицина через 30 лет

Ученые провели дискуссию на тему, какой станет медицина через три десятилетия. Скорее всего, она будет ориентирована на хронические недуги. Возможно, экспертам удастся расшифровать и "отредактировать" геном человека.

Сегодня каждый второй на планете имеет хронические заболевания, а каждый четвертый - сразу несколько. Врачи научились спасать человека при таких недугах, при которых еще каких-то полвека назад он был бы обречен. Выхаживают младенцев весом меньше 700 граммов, вживляют искусственные органы, проводят высокотехнологичные операции. Казалось бы, это огромное благо, ведь не в Спарте живем, но это и колоссальная нагрузка на систему здравоохранения. По сути, она должна работать, как отлаженная индустрия по поддержке людей в "исправном" состоянии. И это еще без учета такого фактора, как внезапные коварные пандемии. Так какой в таком случае должна быть "фабрика здравоохранения" будущего? Эксперты попытались сделать смелый прогноз.

Борис Зингерман, директор ассоциации "Национальная база медицинских знаний", основатель телемедицинских стартапов:

- Вся наша система здравоохранения была создана 100 лет назад, ориентируясь на острые заболевания и инфекции, а сегодня главной проблемой в мире становятся хронические болезни. Мы сталкиваемся с тем, что медицина должна фактически в постоянном режиме помогать чуть ли не половине населения страны. Возникает естественный вопрос: где напастись на всех врачей и средств для здравоохранения? Но не все так фатально, как может показаться на первый взгляд.

Думаю, выход в новых информационных технологиях, с помощью которых уже сейчас начинает перестраиваться пирамида взаимодействия человека с системой здравоохранения. В самом ее "низу" будут находиться системы искусственного интеллекта, их задача - дотошно, по часам и минутам отслеживать наше состояние. И если что-то искусственный разум насторожит, его задача сказать: "У тебя проблема, друг, свяжись с доктором". И дальше уже вступят в силу телемедицинские технологии, когда человек будет дистанционно взаимодействовать с врачом и решать более сложные проблемы.

И если выяснится, что эти проблемы довольно серьезные, то человек окажется в "руках" высокотехнологичной медицины. В госпитале его приведут в состояние жизнеспособности. Если заболевание хроническое, то пациента после выписки опять же можно будет контролировать в ежедневном режиме с помощью искусственного разума.

То есть высокотехнологичная медицина будет на самой вершине этой пирамиды. А за малейшими изменениями состояния человека будут следить гаджеты и вовремя подавать наверх сигналы.

Как точно подметил профессор Эрик Тополь из США, если раньше взаимодействие с системой здравоохранения начиналось с визита к доктору, то теперь оно этим будет заканчиваться. Причем, как показала пандемия, очень много возникающих вопросов можно решить дистанционно уже сегодня. Во многих странах и в России, в том числе, обращение к телемедицинским услугам выросло за последний год в разы.

Юрий Крестинский, управляющий директор Центра медицинских продуктов и сервисов одного из крупных банков России:

- Вспомните, что было 30 лет назад. Не о каких носимых устройствах, умных часах и так далее, считывающих сегодня наше состояние мы и не думали. Вот и через 30 лет могут появиться фантастические по сегодняшним меркам технологии, о которых мы пока не догадываемся.

На мой взгляд, одно из самых перспективных направлений - расшифровка генома. Конечно, сейчас мы пока в самом начале пути. Но пройдет время, и можно будет выстраивать персональные "треки" человека на основе его личной генетической информации. То есть учитывать предрасположенность к тем или иным заболеваниям или, наоборот, к повышенной, физической выносливости. И это знание позволит врачам персонально подходить к каждому пациенту. Число диагнозов и рекомендаций, которые может дать современная наука, на сегодня ничтожно мало, составляет считанные доли процента от того, что нам может принести в перспективе генетика. Появится возможность исправлять, редактировать геном. Но тут, надо признать, таится и большая этическая проблема, существует риск, описанный еще в антиутопиях. А не произойдет ли в итоге сегрегация человечества по уровню развития и заложенным в геноме возможностям и предпосылкам?! Не воспользуется ли более богатая часть общества имеющимися у них возможностями. Это отдельная тема, которую всем нам предстоит продумать, и решить, как нам найти "противоядие" против возникающих этических рисков.

Михаил Годков, президент Ассоциации лабораторной медицины России:

- Да, генетика как раз та самая "ядерная технология", из которой можно сделать атомную электростанцию, а можно и бомбу. Как только мы начинаем корректировать геном, возникает естественный вопрос: а где вообще та грань, за которой человек перестает быть человеком?

Мы знаем, что уже сейчас есть люди, которым вживляются гаджеты буквально в головной мозг. Слепые начинают видеть, глухие начинают слышать. Нам необходимо найти тот хрупкий баланс, чтобы человек при всех самых новейших технологиях все-таки оставался человеком, а его физические недуги были исправлены. Это очень интересная проблема, но и невероятно сложная.

Наконец, что такое уровень здоровья? Для спортсмена-бегуна - он один, а для ученого, занимающегося интеллектуальным трудом - совсем другой. Возникает вопрос о создании оптимального уровня здоровья, соответствующего определенному человеку. Не будем забывать, что ресурсы каждого из нас очень ограничены. Редкие люди могут стать чемпионами мира или академиками. Так к какому уровню здоровья мы стремимся?

Юрий Крестинский:

- Очевидно, главное состоит в том, чтобы даже при целом наборе хронических болезней человек не испытывал дискомфорта, не страдал от своего недуга. Как сегодня, например, человек, имеющий плохое зрение вполне может носить очки, и вполне комфортно себя чувствует, а с помощью инсулиновой помпы пациент вовремя получает препарат, и дело не доходит до приступов.

Михаил Годков:

- Не только новые технологии изменят здравоохранение будущего. Изменится сама система: врач - пациент. Уже сегодня у нас появляется новый участник этого процесса - это сообщества пациентов, своего рода профсоюзы страдающих теми или иными заболеваниями. И они будут играть все более важную роль, у них очень сильные юридические службы, и они тоже формируют образ больного, и то, какой должна быть жизнь людей с определенными видами патологий.

Борис Зингерман:

- Уже сейчас разработано несколько очень хорошо использованных во время пандемии COVID-19 систем дистанционного мониторинга для онкологических больных, для пациентов после трансплантации органов. И заказчиками этих систем были не врачи, а как раз сообщества пациентов. Именно они лоббировали, находили средства для реализации этих проектов, уговаривали врачей пользоваться новыми системами. И это для меня лично стало очень важным новым знанием.

Павел Румянцев, врач-онколог, радиолог, представитель России в Европейской ассоциации ядерной медицины:

- Сегодня, когда к врачу приходит пациент, у него есть ровно 15 минут, чтобы разобраться во всех болезнях его и его родственников. Это невозможно. Но глубинные технологии, геномные, омиксные - это те инструменты, с помощью которых умный врач научится глубже смотреть в болезнь, чтобы находить ее первоисточники, и в минимальное количество времени догадываться о ее причинах. А в итоге дать максимально верный ответ на вопрос, какое лечение необходимо выбрать. Обследование, которое будет назначено, станет оптимальным для пациента, врачу не нужно будет назначать 800 анализов, для того чтобы узнать о человеке все.

Александр Данилин, директор по решениям для государственного сектора Департамента по работе с государственными организациями Microsoft Россия:

- Уже сегодня мы можем смело говорить о цифровых двойниках человека. Эти технологии уже применяются успешно в инженерных отраслях, идет их взрывообразный рост.

Меня очень воодушевляют те вещи, который сейчас происходят на стыке технологий смешанной реальности и искусственного интеллекта. Три месяца назад мы провели эксперимент, который длился сутки. 15 хирургов из 13 стран проводили ортопедические операции с использованием таких технологий. Они применили очки смешанной реальности плюс программное обеспечение, которое позволяло ассистировать удаленно во время проведения этих операций. Три-четыре года назад, когда кто-то говорил про очки смешанной реальности в медицине, ему все отвечали: "ну что это, так, игрушки". А сейчас это становится частью медицинских тренажеров, сложных медицинских процедур. И я думаю, что гораздо быстрее, чем через 30 лет, эти технологии станут обыденными в здравоохранении.

Юрий Крестинский:

- Форсайт-сценарий развития технологий и биомедицинской науки говорит о том, что к 2050 году здравоохранение будут превалировать в мире и занимать не менее трети от мировой экономики. Когда я говорю об экономике, то имею ввиду не только рыночные показатели, но и систему образования, науки - все, что связано с медициной, биологией и развитием человека.

Кончено же речь идет о другом уровне информатизации и технологичности. И как следствие - об увеличении средней продолжительности жизни еще примерно на 10-15 лет на рубеже ближайших 30 лет.