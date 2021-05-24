На Урале появился новый сорт зимостойкого абрикоса

В Госреестре селекционных достижений появился новый сорт абрикоса - "Уралец", выведенный челябинскими учеными.

Работа над этой экзотической для региона культурой длилась более 20 лет. В 2005 году сорт передали в Госсортоиспытание, за это время его изучали не только в Челябинской области, но и на территории Пермского края, Омской и Тюменской областей, в Казахстане - повсюду абрикос оценили положительно.

"Уралец" оправдывает свое название: дерево может выжить при сорокаградусных морозах, устойчиво к болезням и вредителям. Зацветает абрикос в начале мая, а созревает с середины июля по начало августа. При этом даже в уральском климате плоды получаются сладкими, и есть их можно просто так, не только в виде джема с добавлением сахара.

"Абрикос для Урала культура экзотическая, и до сих пор многие считают, что вырастить ее в нашей почвенно-климатической зоне невозможно, - говорит Фирудин Мамедага оглы Гасымов, автор сорта, ведущий научный сотрудник Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства. - Мы делали главный акцент на морозостойкости и качестве плодов. При внешнем сходстве дерева с другими сортами "Уралец" может выдерживать сильные морозы и имеет очень вкусные плоды с нежной, сочной мякотью. Средняя урожайность - 134 центнера с гектара".