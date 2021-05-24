На Урале в столкновении электровозов обвинили пьяного машиниста

Уральская транспортная прокуратура разобралась в обстоятельствах мартовского происшествия на железной дороге, когда на станции Звезда в Асбесте столкнулись два электровоза. Виновником оказался машинист, который был в тот день нетрезв.

Напомним, ЧП произошло на путях необщего пользования (то есть на движение грузовых и пассажирских поездов никак не повлияло). "Столкновение поездов, в составе которых было по девять порожних вагонов, произошло в карьере. В результате тяговый агрегат №30 с вагонами сошел с пути", - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Не сразу правоохранительным органам удалось выяснить, кому принадлежит железнодорожная техника. Проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта выявила грубое нарушение трудовой и производственной дисциплины: машинист тягового агрегата службы подвижного состава коммерческой организации находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

После разбирательства трое виновных должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а машинист лишился работы.