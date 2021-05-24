Три новых лесных пожара произошли в Тюменской области

Авиация МЧС приступила к тушению трех новых очагов возгорания в лесах Тюменской области. Об этом в понедельник утром сообщили в пресс-службе министерства.

"От авиации МЧС России привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ил-76. За прошедшие выходные ими произведено более 100 сливов. Сегодня они приступили к работе в Нижнетавдинском, Аромашевском и Вагайском районах", - сообщили в МЧС.

Сейчас в Тюменской области, по данным пресс-службы министерства, тушат лесные пожары семь аварийно-спасательных групп МЧС. Вместе с пожарными Рослесхоза они дежурят в населенных пунктах. Координирует работы по борьбе с огнем первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, который возглавляет комиссию центрального аппарата чрезвычайного ведомства.

Группировка МЧС, которая находится сейчас в распоряжении комиссии, составляет 312 человек и 47 единиц техники. Вместе со специалистами Авиалесоохраны, подразделениями УМВД и Минобороны общие силы составляют 1,4 тысячи человек и 300 единиц техники.

Таких масштабных лесных пожаров в Тюменской области не было уже более 10 лет. Основная их причина - неосторожное обращение с огнем и намеренные поджоги.