Уральские ученые обсудили цифровые сервисы и движение чайлдфри

В Екатеринбурге после длительного перерыва состоялось интеллектуальное шоу Science Slam, впервые - среди ученых гуманитарных наук. Они должны были за десять минут рассказать о своих научных изысканиях так, чтобы это стало понятно обывателю. Затем аудитория выбирала лидера с помощью аплодисментов, их громкость замерял электронный шумомер.

На злобу дня ученые, которые также являются сотрудниками Уральского института управления РАНХиГС, говорили о цифровых сервисах и гендерном неравенстве. Так, доцент кафедры теории и истории государства и права вуза Инара Ягофарова развеяла мифы о том, что женщины имеют меньше прав. Конституция РФ признает абсолютное равенство полов, но по законодательству мужчины зачастую несут большую ответственность, считает она, взять хотя бы воинскую повинность.

Бурную дискуссию вызвала и тема чайлдфри - движения тех, кто не собирается заводить детей. По данным опроса ВЦИОМ, которые на "слэме" озвучила социолог Эльнара Гараева, такое решение уже приняли шесть процентов россиян. К слову, в США около 25 процентов женщин хотят быть чайлдфри, согласно исследованиям американского Национального центра статистики здравоохранения. Интервью с респондентами показало, что нежелание иметь детей связано с разными установками в отношении семьи и карьеры, а порой и детскими психотравмами.

Что же волновало мужскую аудиторию участников? Их интересовало состояние рынка, отношения граждан с властью и бизнесом. К примеру, аспирант кафедры правового обеспечения государственно управления и национальной безопасности Андрей Заметной рассказал о части своего исследования, посвященного созданию административно-правовых механизмов по защите авторитета госорганов.

- Один из них - появление сервисного государства, чему способствует развитие онлайн-платформ, где жители дают обратную связь по разным вопросам. Но все большую важность приобретает создание экосистемы сотрудничества между государством и обществом, что невозможно без изменения ценностных ориентиров. В совокупности это повлечет за собой трансформацию правовых механизмов, - говорит докладчик, представляя концепцию на примере произведения "Властелин колец".

Ученым на первом в их жизни стендап-выступлении удалось не только поделиться находками, но и задеть зрителей за живое. Завершался слэм животрепещущей темой выбора профессии - она откликнулась многим студентам, сидящим в зале, и сорвала самые громкие аплодисменты. Гуманитарии смогли убедить организаторов шоу, в числе которых был УИУ РАНХиГС, что наука о человеке не менее занимательна.

Справка "РГ"

Напомним, устроить Science Slam в формате словесного поединка в 2010-м предложил немецкий психолог Грегор Бюнинг: он организовал вечеринку в баре, где научные деятели выступали с короткими сообщениями на тему своих исследований. Сейчас встречи ученых мужей проходят в разных городах мира, включая с 2014-го года и Екатеринбург.