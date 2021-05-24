В жилом доме под Челябинском нашли тело двухлетнего мальчика

В Челябинской области обнаружено тело двухлетнего мальчика с тяжелыми ожогами. Действия пока неустановленных лиц квалифицированы по статье об убийстве, сообщили в понедельник следственном управлении СК региона.

- Вчера утром в одной из квартир в поселке Западный под Челябинском обнаружено тело ребенка с обширными ожогами, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, предусматривающей наказание на срок от восьми до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Семья, в которой погиб мальчик, характеризуется отрицательно. В ходе расследования СК предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям работников социальных служб и органов опеки, не обеспечивших необходимый надзор за семьей.

- Проверка показала, что семья неблагополучная, мать ребенка рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних, лишена родительских прав на старшего ребенка, - добавили в региональной прокуратуре.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.