В Тюмени ищут автомобиль с табличкой "Люцифер" вместо номера

Тюменцы заметили на дорогах города подозрительный автомобиль с надписью "Люцифер" вместо госномера и пишут об этом в соцсетях. Оказалось, что водитель известен в ГИБДД и его ищут, чтобы привлечь к ответственности. Информацию об этом подтвердили "РГ" в подразделении пропаганды Госавтоинспекции Тюменской области.

Владельца Priora несколько раз задерживали и составляли на него административные материалы за нарушение правил регистрации, тонировку и так далее.

Так, в предыдущий раз машина оказалась не зарегистрирована. Теперь, когда ее задержат, посмотрят, оформлены ли на нее документы или нет, и в зависимости от этого составят административные материалы. Если это нарушение устранено, то накажут за управление транспортом без государственных номерных знаков.